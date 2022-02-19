السعودية.. تداول فيديو لحظة دهس امرأة في الباحة وسط تفاعل

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
كاميرا ترصد نجاة سيدة من الدهس بأعجوبة بعدما دُفعت أمام قطار.. شاهد كيف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداولت وسائل إعلام سعودية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض امرأة لحادث دهس خلال محاولتها عبور شارع في منطقة الباحة الأمر الذي أثار تفاعلا.

وتظهر المرأة في مقطع الفيديو الذي يبدو أنه التقط بكاميرا أحد المحال التجارية في الشارع المرأة وهي ممددة على الأرض دون حراك بعد الاصطدام.

وتواصلت CNN بالعربية مع مديرية الأمن العام بالسعودية للحصول على تعليق حول الحالة الصحية للمرأة وإن تم ضبط مرتكب الحادث دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.