دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الداعية المصري، عبدالله رشدي، على الإعلامي إبراهيم عيسى، حول موضوع "المعراج" مشيرا إلى ألا اختلاف على أن "المعراج" حدث لكن هناك عدم اتفاق حول ما إذا كان بالروح فقط أم بالروح والجسد.

وقال رشدي: "عقيدة المسلمين حتى الشيعة خلي بالكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أُسري به إلى المسجد الأقصى وعُرج به إلى السماء".

وتابع الداعية المصري قائلا: "الكلام الي بيقوله الكاتب إبراهيم عيسى إن فيه مدارس إسلامية وإن فيه علماء آخرين أنكروا المعراج أنا مش عارف هو الكلام ده بيجيبو منين".

وأردف رشدي قائلا: "إحن كل القضية الي عندنا هي إيه... إن المعراج حق وموجود لكن هل تم بالجسد والروح معا ولا بالروح فقط ودي كانت رؤية منامية؟ يبقى محدش قال إن المعراج أوهام ولا حد قال إنها قصة وهمية ده دجل وكذب من الأخ إبراهيم عيسى".

وتابع الداعية المصري واصفا ما يجري بأنه "نسف لعقائد المسلمين" بسبب عدم ذكر كلمة "المعراج" في سورة النجم وأشار إلى أن المرحلة القادمة قد تكون إنكار الصلاة لأنها فُرضت أثناء المعراج وفقا للدين الإسلامي.

وعلق نجل الرئيس المصري السابق، علاء مبارك، على حديث رشدي بالقول: "أحسنت"، ليجيب الثاني قائلا: "أحسن الله إليك ورعاك".

احسنت . https://t.co/MRd7hA7WlN

وانتقد بعض المغردين تأييد مبارك لرشدي بسبب آرائه من قضايا أخرى، فرد نجل الرئيس المصري السابق قائلا: "بصراحة مش متابعه حضرتك بس حديثه عن الاسراء والمعراج كلام يحترم فقط ولا غير"، حسب قوله.

@AgharidAmin بصراحة مش متابعه حضرتك بس حديثه عن الاسراء والمعراج كلام يحترم فقط ولا غير .

وكان قد أثار الإعلامي المصري إبراهيم عيسى جدلا واسعا بعد تشكيكه في "المعراج".