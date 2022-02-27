دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُصيب مصري في مدينة خاركيف شمال شرقي أكرانيا، التي شهدت حرب شوارع بين القوات الأوكرانية والروسية، الأحد، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

واندلع قتال في شوارع خاركيف عندما دخلت القوات الروسية ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وتم حث السكان على البقاء في الملاجئ وعدم السفر. وتمكنت القوات الأوكرانية خلال الأيام الثلاثة الماضية من منع الروس من دخول مدينة خاركيف التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة.

وقال بيان الخارجية إن مصريًا اسمه محمد سعد رجب محمد زايد أُصيب بعيارين ناريين في أوكرانيا، ويتواجد حاليًا في أحد المستشفيات في مدينة خاركيف.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية سامح شكري "وجّه على الفور سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج استقبل عائلة المواطن، الأحد، وطمأنهم على حالته الصحية، "وأكدَّ لهم على قيام السفارة في كييف بإيلائه العناية المطلوبة".

وقال بيان الخارجية إن العديد من المصريين عبروا الحدود من أوكرانيا إلى دول مجاورة.