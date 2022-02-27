قرقاش يوضح موقف الإمارات من الأزمة الأوكرانية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية لرئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد، موقف بلاده من الأزمة الأوكرانية بعد إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تنفيذ عمليات عسكرية بالبلاد.

موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة

جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "يواجه العالم اختباراً صعباً واستقطاباً حاداً فرضته الأزمة الأوكرانية مما يهدد أسس المجتمع الدولي ويزيد من عوامل عدم الاستقرار، من واقع تجربتنا في منطقة مليئة بالأزمات نرى بأن الحلول السياسية وخلق توازنات تعزز الأمن والاستقرار هي الطريق الأفضل لمواجهة الأزمات والحد من آثارها".

وتابع قرقاش بتغريدة منفصلة: "موقف الإمارات راسخ إزاء المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والقانون الدولي وسيادة الدول ورفض الحلول العسكرية. نؤمن بأن الاصطفاف والتموضع لن يفضي إلا إلى المزيد من العنف، وفي الأزمة الأوكرانية أولوياتنا تشجيع جميع الأطراف لتبني الدبلوماسية والتفاوض لإيجاد تسوية سياسية تنهي هذه الأزمة".

ويشار على أن تغريدة قرقاش تأتي مع دخول العمليات العسكرية الروسية يومها الرابع، الأحد، والتي تشهد فيها عدد من المدن الأوكرانية اشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية وسط حالات نزوح لأكثر من 100 ألف أوكراني خارج البلاد.