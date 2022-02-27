خاركيف، أوكرانيا (CNN)-- قال أوليه سينيهوبوف رئيس الإدارة الإقليمية بمدينة خاركيف، الأحد، إن قتال شوارع اندلع في وسط المدينة التي تعتبر ثاني أكبر المدن بأوكرانيا، بعد دخول القوات الروسية صباح الأحد.

وقال المسؤول الأوكراني في تدوينة على فيسبوك: "تقدمت مركبات العدو الروسي إلى مدينة خاركيف. بما في ذلك الجزء المركزي من المدينة. تحذير! لا تغادروا ملاجئكم!.. القوات المسلحة الأوكرانية تقضي على العدو.. ويُطلب من المدنيين عدم الخروج إلى الشوارع".

وكانت القوات الأوكرانية قد تمكنت خلال الأيام الثلاثة الماضية لبدء الغزو، من ردع القوات الروسية ومنعها من دخول المدينة، لكن سينهوبوف قال إن هذا تغير الآن، مع اندلاع القتال في قلب المدينة.

وتقع مدينة خاركيف، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 1.4 مليون نسمة، على مسافة تقل عن 20 ميلاً (32 كيلومترًا) جنوب الحدود الروسية، وقد اقتربت منها القوات الروسية بعد وقت قصير من بدء الغزو يوم الخميس.