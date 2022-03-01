خامنئي يكشف موقف إيران تجاه "الحرب" في أوكرانيا ويحمل أمريكا المسؤولية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء، أن موقف بلاده ثابت من الغزو لأوكرانيا، مشيرا إلى أن طهران تؤيد وقف الحرب لكنه حمل أمريكا مسؤولية ما يجري معتبرا أنها "جذر" الأزمة في أوكرانيا.

وقال خامنئي في كلمة له بمناسبة دينية الثلاثاء: "نحن نعارض الحرب والدمار في كل مكان في العالم. هذا موقفنا الثابت"، حسب قوله.

وتابع المرشد الإيراني قائلا: " إيران تؤيد وقف الحرب في أوكرانيا ريد أن تنتهي الحرب هناك، ولكن العلاج لأي أزمة يصير ممكناً حين تُعرف جذورها. جذور الأزمة الأوكرانية من سياسة صنع الأزمات الأمريكية، وأوكرانيا ضحية لهذه السياسة"، حسب تعبيره.

وأردف خامئني قائلا في تغريدة أخرى: "إن جذور الأزمة في أوكرانيا تدخل أمريكا في الشؤون الداخلية لذلك البلد عبر صنع انقلاب ملون، وتحريك التجمّعات ضد الحكومات، وإزاحة هذه الحكومة ووضع تلك"، حسب تعبيره.

وينسجم الموقف الإيراني تجاه واشنطن في الأزمة الأوكرانية مع موقف كوريا الشمالية التي حملت أمريكا وأوروبا مسؤولية التصعيد في أوكرانيا بسبب "سياسة التعالي والهيمنة"، وفقا لبيان صادر عن خارجية كوريا الشمالية.