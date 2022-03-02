أردوغان للاتحاد الأوروبي: اهتموا بتركيا مثل أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتحاد الأوروبي بالاهتمام بتركيا بنفس الاهتمام الذي أبداه الاتحاد لأوكرانيا.

وخاطب أردوغان الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، مع نظيرته الكوسوفية فيوزا عثماني بالعاصمة التركية أنقرة: "الاهتمام الذي أبديتموه لأوكرانيا أظهروه لتركيا أيضا، أم أنكم ستدرجون بلادنا على جدول أعمالكم عندما تتعرض لهجوم من قبل جهة ما؟"، وقال لأعضاء الاتحاد: "لماذا لا تزالون قلقين بشأن انضمام تركيا؟"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ودعا الرئيس التركي روسيا وأوكرانيا لإعلان وقف إطلاق نار "في أقرب وقت وتقديم مساهمة للسلام العالمي"، وقال أردوغان: "ينبغي لجميع الأطراف الفاعلة في منطقتنا وخارجها منح الأولوية للسلام والاستقرار الإقليميين"

وأضاف: "نثمن جهود ضم أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي"، وأكد أردوغان دعم تركيا عضوية كوسوفو في حلف الناتو، وقال: "لطالما أكدنا أن توسيع حلف شمال الأطلسي سيكون مفيدا من أجل السلام العالمي وما زلنا نؤكد ذلك حتى اليوم".