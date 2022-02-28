أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن تركيا لن تتخلى عن علاقاتها مع روسيا أو أوكرانيا، لكن "مصمون على استخدام صلاحيتنا بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق بشكل يمنع من تصعيد الأزمة".

وكان أردوغان يتحدث عقب اجتماع مجلس الوزراء في أنقرة، فقال إن تركيا تحترم سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها السياسية، وأضاف أنه يعتبر "هجوم روسيا على أوكرانيا غير مقبول".

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأحد، إن تركيا قررت أن غزو روسيا لأوكرانيا هو "حرب".

وقال أردوغان: "منذ بداية الأزمة بين البلدين، لاحظنا الموقف المتردد لأوروبا وأمريكا، خاصة الموقف الأخرق منذ صباح 24 فبراير/ شباط".

وأضاف أردوغان أنه رغم كل الظلم والمعايير المزدوجة التي تعرضنا لها، فإننا لا نتنازل عن التحالفات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي لدينا.

وانتقد أردوغان ما أسماه الموقف "المتردد" للولايات المتحدة والقوى الغربية تجاه غزو أوكرانيا.