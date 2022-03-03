مفتي سلطنة عُمان يغرد عن "خفايا" فرق تعامل بعض الغربيين مع الأوكرانيين

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تناول مفتي سلطنة عُمان، أحمد الخليلي، الأزمة الأوكرانية والطريقة التي تختلف فيها معاملة بعض الغربيين مع الأوكرانيين مقارنة بالمجتمعات المسلمة الشرقية.

كان للتصريحات التي أدلى بها بعض الغربيين في بيان الفرق بين المجتمعات الشرقية المسلمة، وبين المجتمع الأوكراني الأوربي الذي يحرصون على سلامته ومساعدته في محنته؛ ما يدعو أولي العقول إلى الاعتبار، فهل تفتحت عقول المسلمين على هذه الحقائق وتبينت هذه الخفايا؟! #الحرب_الروسية_الأوكرانية https://t.co/Jx3YbTXWPn

جاء ذلك في تغريدة نشرها الخليلي على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "كان للتصريحات التي أدلى بها بعض الغربيين في بيان الفرق بين المجتمعات الشرقية المسلمة، وبين المجتمع الأوكراني الأوربي الذي يحرصون على سلامته ومساعدته في محنته؛ ما يدعو أولي العقول إلى الاعتبار، فهل تفتحت عقول المسلمين على هذه الحقائق وتبينت هذه الخفايا؟!"

ويذكر أن نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كليمنتس، قالت الثلاثاء إن حوالي 667,000 شخص لجأوا من أوكرانيا "في أقل من أسبوع" خلال الغزو الروسي المستمر.

وقالت الأمم المتحدة في بيان الثلاثاء إن الوكالة وشركائها في المجال الإنساني وجهوا "نداءات طارئة" للمانحين للحصول على 1.7 مليار دولار لتقديم "دعم إنساني عاجل للناس في أوكرانيا واللاجئين في الدول المجاورة".