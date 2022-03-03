بعاصمة عربية.. صور تأييد بوتين ترتفع بعد غزو روسيا لأوكرانيا

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"دليل ضعف".. مدير CIA الأسبق عن خطوة بوتين بوضع قوات الردع على أهبة الاستعداد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ارتفعت صور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في شوارع العاصمة العراقية، بغداد، وذلك بعد بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، الخميس الماضي.

На улицах Багдада 🇮🇶 https://t.co/sdjFUWJVvf

ونشرت السفارة الروسية في العراق على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، صورة الرئيس الروسي والتي كتب عليها: "نحن ندعم روسيا" مع وسم حمل اسم "أصدقاء الرئيس".

وعلقت السفارة الروسية على الصورة في تغريدتها مكتفية بالقول: "في شوارع بغداد"، قبل أن تعيد وزارة الخارجية الروسية نشر الصورة عبر حسابها باللغة العربية على تويتر مضيفة بتعليق وسمين هما: "الحق مع روسيا"، و"نحن مع روسيا".

وكان العراق قد امتنع عن التصويت خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، على قرار "يدين بأشد العبارات العدوان الروسي على أوكرانيا"، ويطالب روسيا بـ"الكف فورا عن استخدامها للقوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو"، بحسب بيان نشر على موقع الأمم المتحدة.

وصوتت لصالح القرار 141 دولة فيما صوتت 5 دول ضد القرار وامتنعت 35 دولة أخرى، وكان القرار بحاجة إلى ثلثي الأصوات لاعتماده.