دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كيف ستتم عملية اختيار ولي العهد الذي سيخلفه بهذا المنصب لافتا إلى أنه على سبيل المثال لا يمكنه تعيين أخيه، خالد بن سلمان لهذا المنصب.

جاء ذلك بسؤال خلال مقابلة مع مجلة "ذا اتلانتيك"، كان نصه: "لقد لاحظت أن هنالك تغييرا في أحكام هيئة البيعة يفيد بأنه بعد انتهاء حكم أبناء عبدالعزيز، في تلك المرحلة، لا يمكن أن يأتي ولي العهد من نفس فرع الملك"، ليرد ولي العهد: "هذا صحيح، على سبيل المثال، لا يسعني أن أعيَّن الأمير خالد بن سلمان وليًّا للعهد".

وتابع ولي العهد قائلا: "يجب علي أن أختار من فرع مختلف وفقًا لنظام هيئة البيعة.. ستكون آخر شخص يعلم بشأن ذلك، هذه من الموضوعات المحظورة التي لا يعلمها إلا نحن أبناء العائلة المالكة، الملك وأنا والأعضاء الـ 34 في هيئة البيعة، وسيضحون بحياتهم قبل أن يتحدثوا عن أيٍّ من هذه الموضوعات.

وفي رد على سؤال حول "خطر من عدم الاستقرار السياسي، وخطر مرتبط بعدم استمرار السلطة؟ لقد أخبرنا العديد من مستشاريك أنه في حالة عدم نجاح ولي العهد، فقد نشهد حينها نشأة الإمارة الإسلامية العربية، وقد نواجه كارثة حقيقية"، رد ولي العهد قائلا: "بلا شك تتمثل مهمة الملك ومهمتي في ضمان ألَّا يكون الأمر يدور حوله أو حولي، نعم لقد قمنا بتغييرات كبيرة في السعودية.. إننا نتعلم من الأخطاء المرتكبة بواسطة كل جيل، ونراقب عن كثب، ونريد ضمان ألَّا تكرر هذه الأخطاء، ومهما حدث، ومهما كانت المشاريع في السعودية، يجب أن يستمر الأمر، ويتعين أن تكون الخلافة سلمية ومستمرة، وإذا نظرت إلى المئة عام الماضية، فسترى أنها كانت سلمية، ففي الثانية التي تعقب وفاة الملك، يصبح ولي العهد هو الملك، ويتم تعيين ولي عهد جديد، أطال الله في عمر الملك".