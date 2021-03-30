من تدشين ولي العهد السعودي لبرنامج "شريك"، إلى معركة سعر صرف الليرة التي تدار من الخارج حسبما رأى الرئيس السوري، ومنها إلى زيارة الرئيس المصري، لهيئة قناة السويس.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

دشن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، برنامج "شريك" والذي سيقوي الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة وسينتج عنه ضخ استثمارات جديدة ستبلغ قيمتها الإجمالية 12 تريليون ريال سعودي (3 تريليون دولار أمريكي تقريبا)

رأى الرئيس السوري بشار الأسد، الثلاثاء، أن ما وصفها بـ"معركة سعر الصرف" تقاد من الخارج مشيرا إلى أن الحكومة السورية حققت فيها إنجازات غير مسبوقة

يسلط مراسل CNN، جون دفتيريوس، الضوء في هذا الفيديو على إطلاق مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية، أدنوك، عقود "مربان" في أسواق العقود الآجلة العالمية.

يزور الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء هيئة قناة السويس، وذلك بعد إعلان تحرير ناقلة الحاويات "ايفر غيفين" التي جنحت بقناة السويس، الثلاثاء الماضي.

دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، الثلاثاء، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر.