وزير خارجية السعودية يتصل بنظيره الروسي.. فما الذي دار بينهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، بنظيره سيرغي لافروف لـ"بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات، إضافة لتبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، بحث الوزيران، "آخر التطورات المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا"، وأكد الأمير فيصل بن فرحان على أن "الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة هي تعزيز الحوار بين الطرفين للوصول إلى حل سياسي يحقق الأمن والاستقرار في تلك المنطقة والعالم".

وكذلك تطرق الجانبان، إلى "تكثيف التنسيق والعمل الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان في المنطقة والعالم"، بحسب "واس".

يذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى، اتصالًا هاتفيًا، الخميس، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

وحول الأزمة في أوكرانيا، أكد الأمير محمد بن سلمان "دعم المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف"، وفقا لما نقلته "واس".

وكذلك تلقى ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا، الخميس، من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إنه جرى خلال الاتصال "بحث الأزمة في أوكرانيا"، وأكد ولي العهد السعودي "دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة تصعيد الأزمة، واستعدادها لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف، ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا".