السعودية تعلن عزمها إنتاج طائرات دون طيار محلية الصنع.. وتدشين أكبر مصنع للذخائر

الشرق الأوسط
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السعودية تعلن عزمها إنتاج طائرات دون طيار محلية الصنع.. وتدشين أكبر مصنع للذخائر
Credit: RAMI AL SAYED/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، وليد أبو خالد، إن الصناعات العسكرية تعمل على إنتاج طائرة مُسيرة بأيدي سعودية.

وأضاف وليد أبو خالد في لقاء أُذيع عبر قناة "الإخبارية" الرسمية، أنه "سيتم توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري قبل حلول 2030".

وأشار إلى أن الشركة تعمل على إنشاء أحد أكبر مصانع الذخائر عالميًا، وتوطين شتى قطاعات الدفاع.

وتأتي تصريحات المسؤول السعودي عن الاهتمام بتصنيع طائرات بدون طيار في غضون اهتمام إقليمي لافت بهذا النوع من الطائرات.

ويوم الأحد، افتتحت السعودية معرض الدفاع العالمي، بمشاركة عدد من كبار قادة الدفاع من القطاع الصناعي والأوساط الأكاديمية والحكومية.

وشارك في المعرض ممثلون عن شركات عالمية كبرى، منها لوكهيد مارتن ورايثون وبي ايه اي سيستمز وبوينغ وال 3 تكنولوجيز، حسب وكالة الأنباء السعودية.

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