إسرائيل تعلن اعتراض مسيرتين إيرانيتين بـ"التنسيق مع دول مجاورة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اعتراض، في مارس/ آذار 2021، طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل.

وقال أدرعي، عبر حسابه على تويتر: "كشف النقاب، أنه في مارس/ آذار 2021 تمكن جيش الدفاع من اعتراض طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع F35i".

وأضاف: "تمت عملية اعتراض المسيرتين الإيرانيتين في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم إحباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي".

وتابع: "لقد كانت الطائرتان المسيرتان تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما".