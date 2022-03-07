إسرائيل تعلن اعتراض مسيرتين إيرانيتين بـ"التنسيق مع دول مجاورة"

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
صورة أرشيفية لمقاتلة إسرائيلية من طراز F35I
Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اعتراض، في مارس/ آذار 2021، طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل.

قد يهمك أيضاً

الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرتين من لبنان وغزة

وقال أدرعي، عبر حسابه على تويتر: "كشف النقاب، أنه في مارس/ آذار 2021 تمكن جيش الدفاع من اعتراض طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا في طريقهما من إيران نحو إسرائيل وذلك من خلال طائرات مقاتلة من نوع F35i".

وأضاف: "تمت عملية اعتراض المسيرتين الإيرانيتين في سماء المنطقة بتنسيق مع دول مجاورة وبذلك تم إحباط اختراقها المجال الجوي الإسرائيلي".

وتابع: "لقد كانت الطائرتان المسيرتان تحت مراقبة أنظمة التعقب الإسرائيلية طيلة فترة تحليقهما".

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.