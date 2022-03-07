دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أبرمت السعودية 22 اتفاقية تصنيع عسكري بقيمة 8 مليارات ريال (2 مليار دولار) على هامش معرض الدفاع العالمي المُقام في المملكة، حسب وكالة الأنباء الرسمية.

وأعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الاثنين، عن "22 اتفاقية مشاركة صناعية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الصناعات العسكرية والدفاعية وبقيمة إجمالية للمشاركة الصناعية بلغت حوالي 8 مليارات ريال سعودي".

إلى جانب موافقة الهيئة على مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض، إضافة لتصنيع حاويات الصواريخ محليًا، وذلك بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد).

وحسب وكالة الأنباء السعودية، شملت الاتفاقيات عددًا من المجالات كأعمال توطين مباشرة للمنظومات والأنظمة العسكرية، وبناء قدرات نوعية في المجالات الصناعية المستهدفة كبناء خطوط إنتاج ونقل وتوطين التقنيات والخدمات، إضافة مع تدريب الكوادر وتأهيلها للعمل في مجال الصناعات العسكرية.

وتسعى السعودية إلى دعم مسيرة توطين الصناعات العسكرية بما يزيد على 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، حسب الوكالة الأنباء الرسمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، جوزيف رانك، إن شركة لوكهيد مارتن تتعاون مع المملكة منذ أكثر من 50 عاماً، مما يؤكد الرغبة المشتركة والعلاقة الاستراتيجية القائمة على مبدأ التعاون في تحقيق المصالح المشتركة على مستوى توطين الصناعات العسكرية والدفاعية في القطاع.