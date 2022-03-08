هل سيزور بايدن السعودية أو يتصل بمحمد بن سلمان؟.. البيت الأبيض يجيب

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الاثنين، عدم وجود خطط لأن يقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة إلى المملكة العربية السعودية أو التحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الاثنين، للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي لايعتزم حاليا السفر إلى السعودية ولا توجد خطط لذلك، وأضافت ساكي أنه لاتوجد خطط بشأن أن يتحدث بايدن مع الأمير محمد بن سلمان بشأن النفط.

وذكرت جين ساكي أن الرئيس الأمريكي تحدث مؤخرا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقالت إن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوشتاين، كانا في السعودية مؤخرا، وتحدثا عن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن في المنطقة والحرب في اليمن، فضلاً عن أمن الطاقة.

وأكدت أن "الرئيس الأمريكي لايزال متمسكا بمواقفه تجاه حكومة السعودية لكن هناك حربا في اليمن، وقضايا أمنية في الشرق الأوسط، ومجموعة من الخطوات التي نحتاجها للتعامل مع جميع الدول لأن ذلك يصب في مصالح الأمن القومي الأمريكي".