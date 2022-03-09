وساطة إسرائيلية لوقف حرب أوكرانيا.. ماذا دار في لقاء الـ3 ساعات بين بوتين وبينيت؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى "تسوية سياسية" للأزمة بين روسيا وأوكرانيا، على هامش اتصال أجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء.

ويأتي اتصال السيسي وبوتين بعد أيام من بيان لعدد من سفراء دول غربية القاهرة باتخاذ موقف مساند لأوكرانيا، تزامنًا مع تباين موقف الدول العربية من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتعد مصر من الوجهات السياحية الرئيسية للسائحين القادمين من روسيا وأوكرانيا. ومع اندلاع الأزمة، وجد آلاف من السائحين الأوكرانيين أنفسهم عالقون في مصر.

وأعلنت القاهرة تسهيل إجراءات بقائهم في البلاد لحين استقرار الأوضاع وانتقالهم إلى دولة ثالثة.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي "أكد ضرورة تغليب لغة الحوار مع دعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيًا من أجل الحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين".

وقال السيسي إن مصر مستعدة "لدعم هذا التوجه من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائياً، أو على الصعيد المتعدد الاطراف".

وأعرب الرئيس المصري عن تقديره "للإجراءات التي اتخذها الجانب الروسي لتيسير خروج المواطنين المصريين" العالقين في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الاتصال تناول أيضًا سبل تعزيز مختلف أطر التعاون بين البلدين. إلى جانب التأكيد على متانة علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، حسب البيان الرئاسي.