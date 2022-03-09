دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تزامنا مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، إلى تركيا، أصدرت حركة حماس بيانا، الأربعاء، أكدت فيه موقفها الرافض لزيارة المسؤولين الإسرائيليين إلى الدول العربية والإسلامية.

وقالت الحركة في بيانها إنها "تابعت بقلقٍ بالغ زيارات مسؤولي وقادة الكيان الصهيوني لعددٍ من الدّول العربية والإسلامية، وآخرها زيارات رئيس الكيان الصهيوني "يتسحاق هرتسوغ" لعددٍ من دول المنطقة"، حسب قولها.

وعبرت حماس عن أسفها من الزيارات التي يجريها مسؤولون إسرائيليون إلى الدول العربية والإسلامية ودعت إلى "عدم إتاحة الفرصة للكيان الصهيوني لاختراق المنطقة والعبث بمصالح شعوبها"، على حد تعبيرها.

وأكدت الحركة على "موقفها المبدئي برفض أشكال التواصل كافة مع عدوّنا الذي ينتهك حرماتنا، ويدنّس ويهوّد القدس والأقصى، ويواصل حصاره وعدوانه على أهلنا في قطاع غزَّة، ويواصل اعتقال الآلاف من الأسرى، ويقتل أطفالنا، ويهدم بيوتنا، ويشرّد شعبن"، وفقا للبيان.

وختمت بالقول: "دعت حماس إلى مزيد من التلاحم والتكاتف مع شعبنا الفلسطيني، وتعزيز صموده باعتباره القلعة الأولى في الدّفاع عن قبلة المسلمين الأولى وعن مصالح أمَّتنا، التي تتناقض حتماً مع مصالح الكيان الصهيوني الغاصب"، حسبما جاء في البيان.

وتزامن بيان الحركة مع وصول هرتسوغ إلى تركيا في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى أنقرة منذ عام 2007.