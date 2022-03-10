تفاعل بسبب صوت الأذان أثناء استقبال الرئيس الإسرائيلي في تركيا

الشرق الأوسط
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تفاعل على صوت الأذان أثناء استقبال الرئيس الإسرائيلي في تركيا
Credit: MURAT KULA / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار استقبال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأربعاء، جدلا وساعا بعد إجراء مراسم الاستقبال في نفس وقت الأذان.

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وتداول مغردون مقاطع فيديو أظهرت استقبال أردوغان لهرتسوغ وسماع صوت الأذان أثناء مراسم الاستقبال، إذا اعتبر البعض أن أردوغان تعمد ذلك ليطغى صوت الأذان على صوت النشيد الإسرائيلي.

على الجانب الآخر، انتقد آخرون ما حدث، معتبرين أن عزف النشيد الإسرائيلي في توقيت الأذان، فيه تقليل من احترام النداء الديني للصلاة.

وكان قد أثار الاستقبال "المهيب" للرئيس الإسرائيلي في تركيا، جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصبح هرتسوغ أول رئيس إسرائيلي يزور تركيا منذ عام 2007، الأربعاء، بعد حادثة "سفينة مرمرة".

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