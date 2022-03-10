فيديو موكب "مهيب" لرئيس إسرائيل وأسلوب استقبال أردوغان له يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
تدهور الليرة التركية.. قد تكلف أردوغان صناديق الاقتراع والأتراك وحدهم يتحملون الوطأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لموكب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي وصل إلى العاصمة التركية، أنقرة، وأسلوب استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له في مراسم رسمية بالمجمع الرئاسي، الأربعاء.

وزيارة هرتسوغ هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ سفر الرئيس السابق شيمون بيريز إلى أنقرة في عام 2007.

وبعد وصوله أنقرة، توجه الرئيس الإسرائيلي إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للقاء أردوغان، حسبما أظهرت لقطات مصورة نشرتها وكالة أنباء الأناضول.

واتسمت علاقات البلدين بالتوتر على مدار العقد الماضي، بعد تعرضها لضربة كبيرة في عام 2010 حين اقتحم جنود إسرائيليون سفينة مرمرة، قافلة مساعدات تركية متجهة إلى قطاع غزة. وآنذاك، علّقت تركيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

قد يهمك أيضاً

أردوغان للاتحاد الأوروبي: اهتموا بتركيا مثل أوكرانيا

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.