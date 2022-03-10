فيديو موكب "مهيب" لرئيس إسرائيل وأسلوب استقبال أردوغان له يثير تفاعلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وصور لموكب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الذي وصل إلى العاصمة التركية، أنقرة، وأسلوب استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له في مراسم رسمية بالمجمع الرئاسي، الأربعاء.

جانب من الإستقبال المهيب الذي نظمه رئيس تركيا أردوغان لأخيه رئيس إسرائيل وتم عزف النشيد الوطني الاسرائيلي . 🇹🇷❤️🇮🇱 وشماعة جماعة الإخوان ستكون : محاولة لدعم شعب فلسطين وإنهاء الاحتلال ومعاناتهم واستعادة حقوقهم الوطنية 🤣🤣 #الخفجي @EdyCohen https://t.co/H7KMy5kQHV

وزيارة هرتسوغ هي الأولى لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ سفر الرئيس السابق شيمون بيريز إلى أنقرة في عام 2007.

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وبعد وصوله أنقرة، توجه الرئيس الإسرائيلي إلى ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، ثم إلى المجمع الرئاسي للقاء أردوغان، حسبما أظهرت لقطات مصورة نشرتها وكالة أنباء الأناضول.

حماس تنشر بيان "ناعم" حول زيارة الرئيس الاسرائيلي إلى تركيا، بل حتى لم تستطع أن تذكر أسم "تركيا" التي استقبلته بحفاوة، بينما في بياناتها السابقة ضد الإمارات والبحرين وصفتها بأشد العبارات: 1- طعنة في الظهر. 2- انتكاسة سياسية. 3- وسقطة كبرى. انتقائية المتاجرين بالقضية الفلسطينية https://t.co/96IFvKYCwb

واتسمت علاقات البلدين بالتوتر على مدار العقد الماضي، بعد تعرضها لضربة كبيرة في عام 2010 حين اقتحم جنود إسرائيليون سفينة مرمرة، قافلة مساعدات تركية متجهة إلى قطاع غزة. وآنذاك، علّقت تركيا العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.