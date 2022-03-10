تداول فيديو "تفحيط" أمام دورية شرطة بالكويت.. والداخلية ترد

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لعملية "تفحيط" (تأدية حركات استهتاريه خلال قيادة السيارة) بالكويت الأمر الذي اثار تفاعلا.

ويظهر في مقطع الفيديو تجمهر عدد من الأشخاص في حين تؤدي سيارة حركات بهلوانية بحضور دورية للشرطة.

وزارة الداخلية الكويتية علقت على مقطع الفيديو ناشرة صورة منه على صفحتها الرسمية بتويتر، ناقلة عن قسم الإعلام الأمني بأن المقطع "قديم".

وأوضحت: "مقطع الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام قائد مركبة بأعمال الاستهتار والرعونة امام دورية، ويعود لعام 2008 حيث تم عمل اللازم في حينه".

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