دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت اللاجئة السعودي في كندا، رهف القنون، صورة جديدة على صفحتها المعرفة بموقع "انستغرام" إلى جانب كتاب مذكرات تم طبعه ونشره تروي فيه قصة هروبها من المملكة العربية السعودية.

وقالت القنون في تعليق: "يسعدني أن أعلن أن مذكراتي، Rebel، قد نُشرت اليوم. لقد استثمرت الكثير من نفسي في سرد ​​هذه القصة على أمل أن تلهم النساء والفتيات الأخريات لتقدير أنفسهن، والدفاع عن حقوقهن، والكفاح من أجل أحلامهن. إلى التمرد".

وتابعت القنون قائلة: "شكرا لكم جميعا على كل حبك ودعمكم. أنا متحمس جدًا لمشاركة قصتي معكم".

ويذكر أن القنون بدأت بتصدر عناوين الإعلام العالمي في يناير/ كانون الثاني 2019، عندما قالت إنها تخشى على حياتها إذا أُجبرت على العودة إلى موطنها، عندما كانت تقبع بغرفة الفندق في مطار بانكوك وسط تهديدات بترحيلها، قاومت القنون الترحيل من تايلاند وإعادتها إلى الكويت حيث تقيم أسرتها التي فرت منها بسبب "التعنيف" على حد تعبيرها، عبر البقاء في غرفتها بالفندق في العاصمة التايلاندية، بانكوك، حتى قدوم المفوضية العليا التي وضعتها تحت حمايتها.

وأعلن بعدها رئيس مكتب الهجرة التايلاندي اللفتنانت جنرال سوراشيت هاكبال، أن رهف القنون ستغادر إلى كندا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية في بانكوك.

وبعدها رحبت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، بمن وصفتها بـ"الكندية الجديدة والشجاعة"، السعودية رهف القنون، وأشارت إلى أن الأخيرة أرادت أن تشكر كندا والكنديين على استقبالها.