دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—لا يزال التفاعل مستمرا على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية والذي نقل على لسان مسؤولين مزاعم بأن ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد رفضا اتصالات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن.

فحوى مكالمة بايدن بالأمير محمد بن سلمان https://t.co/LFa6QuZiBc

واثار التقرير ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تنوعت فيه أساليب التفاعل مع التقرير، ليذهب بعض المغردين بكتابة تعليقات كوميدية في حين ذهب البعض الآخر لمقارنة ولي العهد السعودي بالملك السعودي الراحل، فيصل بن عبدالعزيز وغعلامه بـ18 أكتوبر من عام 1973 بوقف تصدير النفط إلى أمريكا بعد الحرب ضد مصر، وفقا دارة الملك عبدالعزيز.

ما فعله #ولي_العهد الأمين #محمد_بن_سلمان مع بايدن يعيد إلى ذاكرتنا ما قام به #الملك_فيصل طيب الله ثراه مع أمريكا والغرب مجتمعين، هؤلاء الرجال الذين ننتظرهم منذ سنين، هؤلاء القادة أصحاب المواقف الذين سيسيرون بنا إلى شط الأمان 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 #السعودية #فلسطين #أحمد_مازن https://t.co/Xi8BCi1RF8

وقالت الصحيفة في تقريرها: "قال مسؤولون من الشرق الأوسط والولايات المتحدة إن البيت الأبيض حاول دون جدوى ترتيب مكالمات بين الرئيس بايدن والزعماء الفعليين للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حيث كانت الولايات المتحدة تعمل على بناء دعم دولي لأوكرانيا واحتواء ارتفاع أسعار النفط".

🚨تباين الموقف من #اليمن واتفاق نووي #إيران،وتراجع الثقة و.س.جورنال/ 🚨لم يرد ولي عهد #السعودية الأمير محمد بن سلمان وولي عهد #أبوظبي الشيخ محمد بن زايد على اتصال الرئيس #بايدن 🚨لبحث زيادة انتاج النفط-بعد ارتفاع سعر البرميل ل130$-وبنزين السيارات،بشكل يهدد مستقبل بايدن وحزبه- https://t.co/PQOAYExSsI

وتابعت الصحيفة: "قال المسؤولون إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والشيخ الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رفضا طلبات الولايات المتحدة للتحدث إلى بايدن في الأسابيع الأخيرة، حيث أصبح المسؤولون السعوديون والإماراتيون أكثر صراحة في الأسابيع الأخيرة في انتقاداتهم. للسياسة الأمريكية في الخليج".

قصة أن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان رفضا الردّ على مكالمة من جو بايدن غير صحيحة بتاتاً. الإثنان ينتظران على أحرّ من الجمر مكالمة من بايدن. التسريب من داخل البيت الأبيض هو من معترضين على نيّة بايدن التقرّب من النظام السعوي لانتاج المزيد من النفط ويريدون تعطيل التقارب.

ولفتت الصحيفة إلى أن "كلا من الأمير محمد والشيخ محمد تلقيا مكالمات هاتفية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، بعد رفض التحدث مع السيد بايدن. تحدث كلاهما في وقت لاحق مع الرئيس الأوكراني.."

أمير العرب #محمد_بن_سلمان #بايدن https://t.co/f3jzDBCbgC

ويذكر أن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإماراتية رد على طلب من CNN للتعليق على تقرير وول ستريت جورنال، قائلا إن "الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على تواصل للعمل على جدولة وقت للمكالمة".

وتواصلت CNN مع السلطات السعودية للتعليق على تقرير الصحيفة دون رد حتى كتابة هذا التقرير.