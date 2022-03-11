دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان الحكومة اللبنانية، الخميس، عن تعيين زياد مكاري، كوزير للإعلام في البلاد خلفا لجورج قرداحي الذي استقال عقب إثارة تصريحات سابقة له توترا دبلوماسيا مع جول خليجية.

الحكومة اللبنانية تعيّن "زياد مكاري" وزيراً للإعلام رغم تاريخه المسيء للمملكة ودول الخليج، وهذا أمر لا يعطي أي إشارة للجدية في تحسين العلاقة مع المملكة بحسب ما يدعون بل هو استمرار في الإساءة خصوصاً في تعيين شخصية تنحاز بشكل مفضوح للأجندة الإيرانية المعادية للمملكة. https://t.co/tqScKRrJOA

ونشرت وزارة الإعلام اللبنانية قرار تعيين مكاري والذي جاء نصه: "صدر المرسوم رقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022 القاضي بتعيين زياد مكاري وزيرا للإعلام، ووقعه كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي".

لازالت شبه دويلة لبنان تصر على الدوران في فلك العمائم .. قمامتها في كل مكان هذا @ZiadMakary عينة قذرة منها #زياد_مكاري_يسيء_للسعودية https://t.co/G7Zwwz1eVn

وتداول نشطاء خليجيون على مواقع التواصل الاجتماعي صور تغريدات نسبوها لمكاري ليتصدر اسم الوزير أحد أبرز المواضيع التي تم التفاعل عليها على تويتر في المملكة العربية السعودية صباح الجمعة.

🔴 لبنان يُدار بأجنده لاعلاقة لها بمصالحه !! تعيين #زياد_مكاري وزيرًا للإعلام يرفع ورقة التوت عن كل من كان يقول يجب دعم #لبنان وعلى الخليج مساعدته ، لبنان لن يعود لبنان المتحضر طالما كنت ترى صور سليماني في معارض كتبه!! #زياد_مكاري_يسيء_للسعودية

ونقلت الوزارة على لسان مكاري قوله: "إننا في اسوأ مرحلة، وعلينا العمل على اساس أن هناك انتخابات نيابية، وفي حال لم تحصل فواجباتنا الاستمرار بمهمتنا"، موضحًا أن "المؤشرات التي توحي بعدم اجراء الانتخابات كثيرة، وليس تعييني وزيرًا للإعلام هو المؤشر الوحيد لذلك، مع اننا نتمنى ان تحصل في موعدها".