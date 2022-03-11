بعد يوم على تعيينه.. زياد مكاري خليفة قرداحي كوزير إعلام لبنان يثير انتقادات مغردين بالخليج

الشرق الأوسط
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بأقل من دقيقتين.. كل ما قد تود معرفته عن أزمة تصريحات جورج قرداحي والسعودية
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بأقل من دقيقتين.. كل ما قد تود معرفته عن أزمة تصريحات جورج قرداحي والسعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان الحكومة اللبنانية، الخميس، عن تعيين زياد مكاري، كوزير للإعلام في البلاد خلفا لجورج قرداحي الذي استقال عقب إثارة تصريحات سابقة له توترا دبلوماسيا مع جول خليجية.

ونشرت وزارة الإعلام اللبنانية قرار تعيين مكاري والذي جاء نصه: "صدر المرسوم رقم 8919 تاريخ 10 آذار 2022 القاضي بتعيين زياد مكاري وزيرا للإعلام، ووقعه كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي".

وتداول نشطاء خليجيون على مواقع التواصل الاجتماعي صور تغريدات نسبوها لمكاري ليتصدر اسم الوزير أحد أبرز المواضيع التي تم التفاعل عليها على تويتر في المملكة العربية السعودية صباح الجمعة.

ونقلت الوزارة على لسان مكاري قوله: "إننا في اسوأ مرحلة، وعلينا العمل على اساس أن هناك انتخابات نيابية، وفي حال لم تحصل فواجباتنا الاستمرار بمهمتنا"، موضحًا أن "المؤشرات التي توحي بعدم اجراء الانتخابات كثيرة، وليس تعييني وزيرًا للإعلام هو المؤشر الوحيد لذلك، مع اننا نتمنى ان تحصل في موعدها".

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