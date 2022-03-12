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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضح أنور قرقاش، مستشار الشؤون الدبلوماسية للرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد، عن نهج بلاده في الظروف التي يمر فيها العالم بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى.

يمر العالم بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية تطال مختلف الدول، في هذه اللحظة الفارقة تتبنى الإمارات نهجاً قائماً على مبادئ سيادة الدول ونبذ العنف وتغليب العقل والدبلوماسية لخفض التصعيد ايماناً بالحلول السياسية لتجنب مزيداً من عدم الاستقرار 1/2

جاء ذلك بتغريدة لقرقاش قال فيها: "يمر العالم بإحدى الأزمات التاريخية الكبرى التي تهدد بتداعيات استثنائية تطال مختلف الدول، في هذه اللحظة الفارقة تتبنى الإمارات نهجاً قائماً على مبادئ سيادة الدول ونبذ العنف وتغليب العقل والدبلوماسية لخفض التصعيد ايماناً بالحلول السياسية لتجنب مزيداً من عدم الاستقرار".

وتابع قائلا: "وفي ظل هذه الظروف الدولية الصعبة والمعقدة والمعاناة الإنسانية، يبرز التعامل الحكيم لقيادة الإمارات في توازن عقلاني يجمع بين المواقف والمبادئ. موقف سيادي ومستقل للحفاظ على مصالح الدولة والمنطقة، ومنسجم مع قيمنا الداعية إلى الحوار والعمل المشترك وتعزيز السلم والازدهار والتنمية".

وتأتي تغريدة قرقاش في الوقت الذي تستمر فيه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي أعلن عنها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي وازدياد حدة التوترات مع الغرب بشكل عام وحلف الناتو بشكل خاص بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.