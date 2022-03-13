وزير خارجية قطر يتوجه إلى روسيا لبحث وقف التصعيد في أوكرانيا

ما دور أمريكا في مساعدة أوكرانيا وسط الحرب مع روسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قطر، الأحد، توجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إلى موسكو، حيث يلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف، لعقد مباحثات بشأن الأزمة في أوكرانيا.

في بيان للخارجية القطرية، قال المتحدث باسم الوزارة إن "الزيارة تأتي في مرحلة حرجة نظرًا للظروف التي يعشيها العالم نتيجة التصعيد في أوكرانيا"، لافتا أن آخر تطورات الأزمة ستكون محل نقاش مع المسؤولين الروس.

وتأتي الزيارة بعد اتصالات هاتفية بين وزير الخارجية القطري ونظيريه الروسي والأوكراني، إضافة إلى اتصالات مع عدد من العواصم الأوروبية، حسب بيان الخارجية.

وقال المتحدث ماجد الأنصاري إلى أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن "سيؤكد خلال محادثاته مع الجانب الروسي على أن الحل السلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة. كما سيشدد على ضرورة تضافر الجهود لحلها بشكل عاجل".

يأتي هذا في وقت تواصلت عمليات الغزو الروسي في أوكرانيا المستمرة منذ 24 يناير/ كانون الثاني. ويوم الأحد نفذت موسكو ضربات جوية أسفرت عن مقتل 35 شخصًا في منشأة تدريب عسكرية بالقرب من مدينة لفيف بشمال غرب البلاد.

وقدرت وزارة الدفاع البريطانية أن القوات الروسية تحاول "تطويق" القوات الأوكرانية في شرق البلاد، لكنها تواجه "مقاومة شديدة".

في حين أشارت الوزارة إلى أن الجزء الأكبر من القوات البرية الروسية أصبح على بعد 15.5 ميلاً (25 كيلومترًا) فقط من وسط العاصمة الأوكرانية.