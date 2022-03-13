نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- هددت روسيا بإطلاق النار على شحنات أسلحة لأوكرانيا، قائلة إن القوافل التي تحمل أسلحة أجنبية يمكن اعتبارها "أهدافًا مشروعة"، وذلك على لسان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وذلك في تصريحات ترفع خطر المواجهة المباشرة بين موسكو وإحدى دول الناتو.

ويأتي هذا التهديد في الوقت الذي سمحت فيه الولايات المتحدة بتوجيه 200 مليون دولار كمساعدات وخدمات دفاعية "فورية"، بما في ذلك التعليم والتدريب العسكريين لأوكرانيا، حيث قال مسؤول أمريكي إن المساعدة ستشمل "أنظمة مضادة للدروع، وأنظمة مضادة للطائرات، وأسلحة صغيرة لدعم المدافعين في الخطوط الأمامية في أوكرانيا الذين يواجهون هجوم روسيا غير المبرر".

وفيما يلي نستعرض لكم أهم الأحداث حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت العاصمة الأوكرانية، كييف:

- القوات الروسية تقترب أكثر من كييف: قالت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقييم استخباراتي لها أن الضربات الروسية مستمرة على المناطق المدنية، حيث تعرضت مساحة كبيرة من قرية ماكاريف، التي تقع على بعد 30 ميلاً إلى الغرب من كييف، لأضرار جسيمة من الغارات الجوية الروسية على ما يبدو، وتُظهر الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم تحديدها جغرافيًا والتحقق منها بواسطة CNN، أضرارًا جسيمة للمجمعات السكنية والمدارس والمنشآت الطبية.

- سماع دوي انفجارات متعددة قبل وقت قصير من الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، الأحد، على مشارف مدينة لفيف الشمالية الغربية بالقرب من الحدود الأوكرانية مع بولندا، وسمع دوي الانفجارات فريق CNN الموجود على الأرض.

- تعرضت مساحة كبيرة من ماكاريف، وهي قرية تقع على بعد 30 ميلاً (48 كيلومترًا) غرب كييف، لأضرار جسيمة بسبب الغارات الجوية الروسية على ما يبدو، حيث حددت CNN الموقع الجغرافي وتحققت من صحة الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت، والتي تظهر أضرارًا جسيمة للمجمعات السكنية والمدارس والمنشآت الطبية.