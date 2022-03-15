لافروف حول التوتر مع أوكرانيا: إذا كان الأمر متروكًا لروسيا فلن تقع حرب

أمير سعودي يوضح لـCNN موقف بلاده من أمريكا بعد زيارة لافروف إلى الرياض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عدباللهيان، الثلاثاء، أن نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، حمله رسالة لوزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بشأن ضرورة وقف غزو موسكو لبلاده، وهو ما قابله الأخير بالموافقة لكن بعد القضاء على من وصفهم بـ"الراديكاليين الأوكران" في تكرار للذريعة الروسية لشن حرب على أوكرانيا.

وقال عبداللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو، إن كوليبا حمله رسالة للافروف بشأن وقف الأعمال القتالية في البلاد واستعداد أوكرانيا للمضي قدما في سبيل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

من جانبه، قابل لافروف هذه الدعوة بالقول: "نحن نشارك وزير خارجية أوكرانيا الرغبة نفسها حول ضرورة إنهاء هذه الحرب، لكن الحرب لن تنتهي قبل القضاء على الراديكاليين الأوكران"، حسب قوله.

وتتذرع موسكو بوجود "نازيين جدد" في أوكرانيا و"راديكاليين" يهاجمون الانفصاليين في إقليم دونباس الذي يضم دونيتسك ولوغانسك المواليتين لروسيا، لتبرير غزوها الوحشي لمدن أوكرانية عدة وتطويقها للعاصمة كييف ومحاولاتها الحثيثة لاجتياحها.

وبشأن الاتفاق النووي الإيراني الذي عطلت المطالب الروسية المفاوضات بشأنه، أكد وزير خارجية موسكو أن طلبات بلاده "مشروعة" ولا تتعارض مع القوانين الدولية.