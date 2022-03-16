بعد الإمارات.. جونسون يبحث مع ولي عهد السعودية تقلبات أسعار الطاقة والضغط على روسيا

الشرق الأوسط
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بعد الإمارات.. جونسون يبحث مع ولي عهد السعودية تقلبات أسعار الطاقة والضغط على روسيا
Credit: From twitter/@spagov

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني، الأربعاء، مباحثات رسمية في قصر اليمامة الملكي، بعد وصوله العاصمة الرياض قادمًا من الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الأمير محمد بن سلمان عقد مباحثات مع بوريس جونسون "تناولت علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفرص تطويرها والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها، بما فيها تطورات الأوضاع في أوكرانيا".

وأفادت الوكالة بحضور ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني توقيع مذكرة تفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين البلدين.

ومن المتوقع أن يثير جونسون مسألة "تحسين أمن الطاقة وتقليل التقلبات في أسعار الطاقة والغذاء"، و"زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على روسيا" مع المسؤولين السعوديين، حسب بيان للحكومة البريطانية.

في وقت سابق الأربعاء، قالت الحكومة البريطانية عبر تويتر، إن جونسون "يزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لإجراء محادثات حول الطاقة والأمن الإقليمي والدبلوماسية الدولية كجزء من عمل المملكة المتحدة لتحفيز العمل العالمي بشأن غزو أوكرانيا".

تأتي الزيارة "لأبوظبي والرياض ليوم واحد هي جزء من جهود المملكة المتحدة لضمان عمل دولي منسق بشأن الغزو الروسي"، حسب بيان الحكومة البريطانية.

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