شاهد.. ماذا قالت متحدثة البيت الأبيض عن إشادة ترامب بتصرف بوتين مع أوكرانيا؟

كان يتخلص منها في المرحاض بشكل دوري.. كتاب جديد يكشف طريقة تعامل ترامب مع وثائق

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أثار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تفاعلا واسعا بعد التصريحات التي أدلى بها في فلورنسا بساوث كارولينا، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ألقى فيها الضوء على عدد من القضايا ملمحا إلى الترشح للرئاسة مرة أخرى في عام 2024، نستعرض لكم فيما يلي أبرزها:

- "الآن بايدن يزحف حول العالم راكعا على ركبتيه يتوسل ويتوسل الرحمة من السعودية وإيران وفنزويلا".

- "كان لديك شخص ما للتحدث معه إلى (فلاديمير بوتين). لم يكن أحد أكثر صرامة مني تجاه روسيا".

- "لم تكن روسيا لتجرؤ على ضم شبر واحد من الأرض لو كنت في البيت الأبيض".

- "لو احترم (فلاديمير بوتين) رئيسنا (جو بايدن)، لما حدث ذلك أبدا (غزو أوكرانيا)".

- "لدينا رئيس يمثل بلدنا في أهم وقت في التاريخ، وهو يعاني من تحد جسدي وذهني".

- "أكره أن أفعل ذلك، وأكره أن أخبركم، لكن أسلحتنا النووية - أعدت بناءها وجديدة للغاية - وأكره حتى أن أذكرها لأن آخر شيء نريد استخدامه هو الأسلحة النووية أسلحة".

- في الواقع، شخصيتي هي التي أبعدتنا عن الحرب".