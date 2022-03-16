واشنطن توضح علاقة الاتفاق النووي مع إيران بالعقوبات على روسيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي لن يكون منفذا لكى تهرب روسيا من العقوبات التي فرضت عليها بعد غزوها لأوكرانيا الشهر الماضي.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، الثلاثاء، على سؤال عما إذا كان الاتفاق النووي المحتمل سيسمح لروسيا بالتهرب من العقوبات الغربية، وقال برايس: "لن نعاقب المشاركة الروسية في المشاريع النووية التي تشكل جزءًا من الاستئناف الكامل للاتفاق النووي، هذه أمور منفصلة".

بذكر أن المحادثات النووية الإيرانية في فيينا توقفت، الأسبوع الماضي، بعد أن قالت روسيا إنها تريد ضمانات مكتوبة بأن العقوبات بشأن غزوها لأوكرانيا لن تؤثر على تعاملاتها المستقبلية مع طهران.

وقال برايس عند سؤاله عن كيفية تنفيذ العقوبات الجديدة إذا تم استثناء بعض المعاملات: "أعتقد أن شيئين يمكن أن يكونا صحيحين أولاً، لن يكون الاتفاق النووي المحتمل منفذا لهروب روسيا من العقوبات التي فُرضت عليها بسبب الحرب في أوكرانيا".

وأضاف: "ثانيا، لن نفرض عقوبات على روسيا لمشاركتها في مشاريع نووية تشكل جزءًا من الاتفاق النووي مع إيران".