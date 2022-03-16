بريطانيا تعلن سبب زيارة جونسون إلى الإمارات والسعودية

الشرق الأوسط
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رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
Credit: Toby Melville - WPA Pool / Getty Images

(CNN)-- أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيلتقي، الأربعاء، مع قادة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لـ"تنسيق الرد على الغزو الروسي لأوكرانيا".

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وقالت الحكومة البريطانية، في بيان، إن "زيارة جونسون لأبوظبي والرياض ليوم واحد هي جزء من جهود المملكة المتحدة لضمان عمل دولي منسق بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا".

وسيلتقي رئيس الوزراء البريطاني في الإمارات بولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد قبل أن يتوجه إلى الرياض للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف البيان أن جونسون سيناقش "زيادة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على روسيا"، وأنه من المتوقع أن يناقش القادة "الجهود المبذولة لتحسين أمن الطاقة وتقليل التقلبات في أسعار الطاقة والغذاء"، وأن بوريس جونسون "سيركز على تنويع إمدادات الطاقة للمملكة المتحدة".

وذكر البيان أن جونسون سيقول أنه "يجب على العالم أن يتوقف عن استخدام النفط والغاز من روسيا وحرمان بوتين من استخدامهما".

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