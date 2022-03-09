أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، لشبكة CNN، إن الإمارات تفضل زيادة إنتاج النفط وستشجع منظمة أوبك للدول المنتجة للنفط على النظر في مستويات إنتاج أعلى.

وقال العتيبة "نفضل زيادة الإنتاج وسنشجع أوبك على النظر في مستويات إنتاج أعلى".

وأضاف: "لطالما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة موردًا موثوقًا ومسؤولًا للطاقة للأسواق العالمية لأكثر من 50 عامًا، وتؤمن بأن الاستقرار في أسواق الطاقة أمر بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي".

التزمت الإمارات، الأسبوع الماضي، بنفس مستويات إنتاج النفط مع روسيا فيما يتعلق باتفاقية أوبك +.

وتشير تعليقات العتيبة، على الأرجح، إلى تغيير في السياسة الإماراتية من استقرار إنتاج النفط إلى زيادة إنتاجه، وبالتالي المساعدة في خفض أسعار الطاقة المرتفعة. ولم تصدر وزارة الطاقة الإماراتية بيانًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإماراتية لشبكة CNN، إن الإمارات تعمل مع الولايات المتحدة لتحديد موعد مكالمة بين الرئيس جو بايدن وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإماراتية لـCNN: "الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على اتصال وتعملان لتحديد موعد للمكالمة".

يأتي البيان رداً على سؤال وجهته شبكة CNN إلى الإمارات حول تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، الذي قال إن الشيخ محمد بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان "رفضا الطلبات الأمريكية للتحدث إلى السيد بايدن. في الأسابيع الأخيرة"، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في الشرق الأوسط لم تذكر أسمائهم.

تواصل CNN مع المملكة العربية السعودية للتعليق. ولم توضح الإمارات ما إذا كان قد تم رفض المكالمة.

بايدن، الذي لم يتحدث إلى الأمير السعودي محمد منذ تنصيبه العام الماضي، تحدث إلى والده الملك سلمان البالغ من العمر 86 عامًا في فبراير/ شباط. ومع ذلك، فإن ولي العهد هو الذي يتولى الشؤون اليومية للمملكة، بما في ذلك السياسة النفطية.

وأكد ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات أن مسؤولي بايدن يفكرون في زيارة رئاسية محتملة إلى المملكة العربية السعودية في الأشهر المقبلة.

وكان موقع Axios أول من أبلغ عن المناقشات حول الرحلة.

في محادثة أوسع حول كيفية رؤية إدارة بايدن لولي العهد السعودي، قال الأمير محمد بن سلمان لصحيفة The Atlantic في مقابلة نُشرت الأسبوع الماضي "إن الأمر متروك لبايدن للتفكير في مصالح أمريكا". وأعيد نشر المقابلة على قناة "العربية" المملوكة لسعوديين.

المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من القوى العالمية المنتجة للنفط وقادرة على زيادة الإنتاج لخفض أسعار الطاقة المرتفعة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

على الرغم من ارتفاع الأسعار، أعاد البلدان الالتزام الأسبوع الماضي باتفاقية إنتاج النفط مع روسيا تسمى أوبك +، والتي تترك الإنتاج كما هو. كما رفض كلا البلدين تقديم إدانة صريحة لغزو بوتين.

دول الخليج من الحلفاء المقربين للولايات المتحدة، وقد تلقى الإماراتيون مؤخرًا دعمًا دفاعيًا عسكريًا أمريكيًا إضافيًا لمساعدتهم في مواجهة تهديدات الحوثيين من اليمن، لكن الإمارات دعت الولايات المتحدة إلى إعادة تصنيف الميليشيا المدعومة من إيران على منظمة الإرهاب الخارجي، وهو ما لم تفعله الولايات المتحدة بعد.

قال السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات "تخضع لاختبار تحمل".

في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، علقت الإمارات العربية المتحدة صفقة بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-35، في إشارة إلى إحباط أبوظبي المتزايد من محاولات واشنطن الحد من مبيعات التكنولوجيا الصينية للدولة الخليجية الغنية بالنفط.

في ذلك الشهر، أصدرت الإمارات العربية المتحدة أيضًا طلبًا بقيمة 19 مليار دولار لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال و 12 طائرة هليكوبتر عسكرية من فرنسا.