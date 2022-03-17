دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لولي العهد السعودي الأسبق، الأمير مقرن بن عبدالعزيز خلال استقباله لأمير مكة، الأمير خالد الفيصل.

أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بـ #جدة للاطمئنان على صحته https://t.co/M2f7xw9man

ونشرت إمارة مكة صورا من اللقاء على صفحتها الرسمية بتويتر، بتعليق قالت فيه: "أمير منطقة مكة خالد الفيصل يزور صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود في منزله بجدة للاطمئنان على صحته".

سمو الامير خالد الفيصل يزور سمو سيدي الامير مقرن بن عبدالعزيز في قصره بجده ، حفظهم الله و أطال في اعمارهم. https://t.co/DW0I9tlajm

وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز، قد أعفي من ولاية العهد من قبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز بعد أن أصبح وليا للعهد يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2015، بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك عبدالله بن عبد العزيز، وتولي الأمير سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم من بعده.

صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين زار مساء اليوم الاربعاء ١٣/شعبان/١٤٤٣ صاحب السمو الملكي الامير مقرن بن عبدالعزيز بقصر سموه بمحافظة جدة : https://t.co/biiWBzDZ3O

ومنذ بداية عهد الملك سلمان في 23 يناير 2015 إلى الآن، توالى 3 أمراء منصب ولي العهد، وهم الأمير مقرن بن عبدالعزيز، الذي أعفاه الملك سلمان المنصب في أبريل 2015، والأمير محمد بن نايف، أول ولي للعهد من أحفاد الملك المؤسس، الذي أعفاه الملك سلمان وعين نجله الأمير محمد بن سلمان خلفا له في 21 يونيو 2017.