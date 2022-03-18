دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الخميس، تنفيذ أحكام القتل بحق عدد من المتهمين في قضايا مختلفة، نستعرض لكم ما أوردته في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية:

- أقدم فرج بن سعيد بن شوعي عدي -سعودي الجنسية- على استدراج غلام وفعل فاحشة اللواط به بالقوة، وقتله وذلك بكتم أنفاسه، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة، تم الحكم بقتله تعزيراً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً، الخميس بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

- أقدم نوالي حسن إحسان وأقوس أحمد أندوسي - أندونيسيا الجنسية - على قتل امرأة - مجهولة الهوية - وذلك بضربها وخنقها وتقييدها وسلبها، وفعل الجاني أقوس أحمد، الفاحشة بها بعد تقييدها مما أدى إلى وفاتها، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جريمتهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، ولبشاعة هذه الجريمة، فقد تم الحُكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، وقد تم تنفيذ حُكم القتل تعزيراً بالجانيين بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

- أقدم حسين بن محمد بن حسين البن صالح على قتل والده وشقيقه إبراهيم - سعوديي الجنسية -، وذلك بضربهما بآلة حادة على رأسيهما وطعنهما بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاتهما، وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولبشاعة هذه الجريمة فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ حسين بن محمد بن حسين البن صالح اليوم الخميس بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية.