دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على التصريحات التي أدلى بها حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني ورده على ما أثير حول إرسال مقاتلين من حزب الله للقتال بأوكرانيا.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن #نصرالله يطالب بتشكيل هيئة طوارئ في لبنان بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وينفي ما تردد في وسائل إعلام عربية عن إرسال مقاتلين أو خبراء للقتال إلى جانب القوات الروسية https://t.co/hwafMOZejZ

ونقلت قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني على لسان نصرالله قوله: "في الوضع العام كلمتين فقط، لها علاقة بالحرب الدائرة الان في اوكرانيا، طبعا ‏نحن كنا دائما نقول أن على الدولة اللبنانية أن تتابع هذا الأمر للاستفادة من العبر والدروس، ‏وفي كل مناسبة نتكلم في فكرة او فكرتين، اليوم يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة ‏اللبنانية بأنه نعم يجب أن تشكل هيئة طوارئ، لأن تداعيات الحرب وصلت الى لبنان والى ‏المنطقة، خصوصا فيما يتعلق بالحاجيات الاساسية في البلد، انعكاسها على موضوع ‏المشتقات النفطية وموضوع القمح والخبز وموضوع الزيت وموضوع مواد غذائية أخرى، ‏هذا يتطلب أن تشكل الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية لجنة وتقوم بدارسة وتعقد جلسة ‏وتشكل هيئة طوارئ، مثل ما تقوم به كل دول العالم، اليوم دول كبرى في العالم وليس لديها ‏مشاكلنا ولا أزماتنا شكلت لجان طوارئ لكي تتابع التداعيات وتحتات للتداعيات خصوصا ‏على المستوى الغذائي، الدولة اللبنانية معنية بهذا الموضوع".

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وتابع: "يوجد نقطة أخرى أيضا أثيرت ‏قبل أيام في بعض المحطات اللبنانية لكن نحن اعتبرنا ان هذه المحطة لا تستأهل أن نعلق على ‏أخبارها، لكن اليوم بعض الفضائيات العربية خارج لبنان نقلت أخبارا نسبتها الى هيئة الاركان ‏في الجيش الاوكراني، الان وصلت مواصيلنا الى هناك! وادعت هذه الفضائيات العربية أن ‏مقاتلين من حزب الله وخبراء عسكريين من حزب الله باتوا موجودين في أوكرانيا ويشاركون ‏بالقتال إلى جانب القوات الروسية وباعتبار ان لديهم خبرة في حرب المدن، أنا اليوم انفي ‏بشكل قاطع، عادة نحن نصدر بيانات ولكن كوننا نخطب اليوم، انفي بشكل قاطع اي شيىء من هذا ‏القبيل.."

السيد نصرالله: لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى اوكرانيا أو أي ساحة من ساحات هذه الحروب! https://t.co/lRvyP4hGhv

وأضاف: "هذه اكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة، لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا ‏خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب، وساحات المعارك، وسنسمع في الأيام القليلة ‏المقبلة، فضائيات عربية ومواقع تواصل ووسائل إعلام وسيؤلفون عليها نغمة طولية ‏عريضة “تدخل حزب الله في الحرب في أوكرانيا”، على كل سنظل نصدر بيانات نفي ولكن ‏اليوم أود في هذا الأمر ان أؤكد أن هذا ليس له أي أساس من الصحة، هذه مجرد شائعات ‏ومجرد أكاذيب".