شاهد.. كيف فرّ 3 ملايين لاجئ من أوكرانيا إلى دول الجوار هربًا من العنف؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني بيكتم رستم.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن جرى خلال اللقاء في مقر الوزارة بالرياض، "بحث الأزمة في أوكرانيا، مع التأكيد على دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية، ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت السعودية تمديد تأشيرات الأوكرانيين المقيمين في أراضيها دون رسوم أو غرامات إضافة "لاعتبارات إنسانية".

واجتاحت قوات روسية أراضي أوكرانيا من محاور مختلفة في 24 فبراير/ شباط الماضي، فيما فرضت دول غربية على رأسها أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية شديدة على روسيا.