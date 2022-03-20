دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار الداعية الإسلامي الكويتي، طارق السويدان، الذي يعتبر أحد وجوه جماعة الإخوان المسلمين في الخليج تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات أدلى بها مؤكدا على أنه "ليس مع الثورات".

الدكتور طارق السويدان عبر #هلا_اف_ام: @TareqAlSuwaidan "أقولها بوضوح أنا لست مع الثورات، أنا أعتقد أن الثورات تؤدي إلى الخراب والتدمير، نحن مع كرامة الشعوب وحقوقها" 🎙 | خلود العلوي @KhuloodAlwai 🎥 | شاهد اللقاء كاملًا على اليوتيوب: https://t.co/Ux0QHLQS5m https://t.co/Z5v4vMDE88

جاء ذلك في مقابلة للسويدان مع إذاعة هلا أف أم العُمانية، حيث قال: "مع موجات الربيع العربي ومع كثرة الصخب الذي كان فيها، الكثير من آرائنا لم تصل للناس بشكل واضح وخاصة في ظل أننا كنا محاربين إعلاميا من أن نوصل رأينا.."

#طارق_السويدان شخص مُتلون ومتناقض وبلا هوية .. https://t.co/DcmCaPq0ds

وتابع السويدان في المقابلة التي نشرتها الإذاعة على صفحتها بتويتر، الجمعة، قائلا: "انا أقولها بوضوح، لست مع الثورات، أنا أعتقد أن الثورات تؤدي إلى خراب وتؤدي إلى تدمير تؤدي إلى مصائب للشعوب وبعد أي ثورة تمر الشعوب في المتوسط بـ13 سنة من عدم الاستقرار وهذا المتوسط بعض الدول أكثر وبعض الدول أقل.."

صدق أو لا تصدق 😳😳😳 طارق السويدان : أنا لست مع الثورات ، الثورات تؤدي إلى خراب وتدمير ومصائب !! https://t.co/CSruZ4pHgL

وأضاف: "بعض الناس كان يتصور أنني مع الثورات، لا نحن لسنا مع الثورات، نحن مع كرامة الشعوب مع حرية الشعوب مع احترامها مع حقوقها، الآن هذه الثورات حدثت وأنا ليس لي دور في صنعها وليس لي دور في دعمها ماليا أو بسلاح، ليس لي أي دور فيها لم أدخل في هذا إطلاقا.."

📌| الاخواني الدجال #طارق_السويدان .. الفيديو يغني عن كثير من الحكي .. https://t.co/Ice16AgUut

واستطرد السويدان قائلا: "انا كشخصية جماهيرية عامة الناس تسألني ما هو موقفك من هذه الشعوب التي تحركت نحو التحرر؟ لا استطيع أن لا أقف مع الشعوب، يجب علي أنه شعوب تحركت نحو الكرامة والعزة ما عندي خيار إلا أن أقف معها.."