الحوثيون يصعّدون هجماتهم ضد السعودية.. وأمير سعودي يشير إلى وجود أمل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعرب وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، مساء الإثنين، عن إدانة بلاده للهجمات الحوثية على منشآت مدنية في السعودية على مدار نهاية الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف.

وقال بلينكن في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "ندين الهجمات التي نفذها الحوثيون المدعومون من إيران على السعودية نهاية الأسبوع وسنواصل تقديم المساعدة للمملكة للدفاع عن أراضيها".

وتابع وزير الخارجية الأمريكي في التغريدة نفسها: "لقد استهدفت هجمات الحوثيين البنية التحتية والمدارس والمساجد وأماكن العمل،، هذه هجمات ضد المدنيين، ويجب أن تتوقف"، حسب قوله.

وكان قد أدان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، الأحد، الهجمات التي شنها الحوثيون، في وقت سابق من يوم الأحد، على منشآت مدنية واقتصادية في السعودية.

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرا الإثنين قالت فيه إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسلت صواريخ "باتريوت" الدفاعية للسعودية في إطار مساعدتها بالدفاع عن أرضها من هجمات الحوثيين.

ولم يتسن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل بعد.