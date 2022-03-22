وزير خارجية السعودية يتصل بنظيره الروسي.. فما الذي دار بينهما؟

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي
Credit: AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، مساء الاثنين، بنظيره الروسي سيرغي لافروف.

قد يهمك أيضاً

مصادر تكشف لـ CNN تقييم الدول الغربية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال الاتصال "موقف المملكة الداعم لحل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية التفاوضية، وتطرق إلى آفاق المضي في تحقيق ذلك في ضوء مقترح الوساطة الذي عرضه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

‏‎وجرى خلال الاتصال "بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في المجالات كافة، بما يحقق مصالح كلا البلدين والشعبين الصديقين"، حسب الوكالة.

كان ولي العهد السعودي، أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من الشهر الجاري "دعم المملكة للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف"، وفقا لما نقلته "واس" وقتها.

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.