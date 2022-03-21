مصادر تكشف لـ CNN تقييم الدول الغربية للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت مصادر، لشبكة CNN، إن مسؤولين في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) يعتقدون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتراجع عن مطالبه خلال المفاوضات مع أوكرانيا.

وبحسب المصادر، هناك شكوك كبيرة لدى العواصم الغربية حول مدى مصداقية مشاركة موسكو في المفاوضات رغم صعوبتها.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار مؤخرًا إلى استعداده للنظر في بعض التنازلات لروسيا للمساعدة في إنهاء النزاع، بما في ذلك قبوله بسياسة الحياد، إن كانت مدعومة بضمانات أمنية قوية، مما أثار المزيد من الأسئلة حول الوضع الحالي للمفاوضات والعناصر التي قد تكون قيد الدراسة من أجل التوصل لاتفاق.

وأكد زيلينسكي، لمذيع CNN فريد زكريا، في مقابلة خاصة، صباح الأحد، استعداده لإجراء مفاوضات مع بوتين، وقال الرئيس الأوكراني إنه كان جاهزا لذلك خلال العامين الماضيين، وذكر: "أعتقد أنه بدون مفاوضات ستنشب حرب عالمية ثالثة".

والتقى المفاوضون الأوكرانيون والروس 4 مرات منذ بدء الغزو الروسي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إنه يمكن الموافقة على أن تصبح أوكرانيا على الحياد، وذكر: "بعد انتهاء عمليتنا في أوكرانيا، آمل أن تنتهي بتوقيع اتفاق شامل بشأن القضايا الأمنية، ووضع أوكرانيا على الحياد مع ضمانات لأمنها كما قال الرئيس بوتين، قبل شهرين على ما أذكر، في مؤتمر صحفي بشأن مبادرتنا بعدم توسيع الناتو، لقد قال إننا نفهم أن كل بلد يحتاج إلى ضمانات لأمنه"

ولكن التفاصيل حول المفاوضات لا تزال هزيلة بالنسبة لدول الناتو والولايات المتحدة، حيث وصف مسؤول دفاعي أوروبي المفاوضات بأنها "طريق مظلم بعض الشيء في الوقت الحالي".

وقال أحد المصادر المطلعة على الوضع إن الإدارة الأمريكية لا ترى أي مؤشر على أن بوتين مستعد للتهدئة مما يجعل من الصعب على المسؤولين الأمريكيين أن يكونوا متفائلين بشأن الوضع الحالي للمفاوضات.

لكن في الوقت نفسه، قال هذا المصدر أيضا إن الولايات المتحدة لا تضغط على أوكرانيا لقبول أو رفض تنازلات محددة ولا تشارك في عملية التفاوض.

وتواصلت CNN مع مجلس الأمن القومي الأمريكي للتعليق لكنها لم تتلق ردا.