دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، البيرتو ميغيل فيرنانديز، على مقطع فيديو يظهر مظاهرات تأييدية للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والعمليات التي تشنها روسيا في أوكرانيا في سوريا.

For those who criticize important American allies like Saudi Arabia, UAE, or Israel for not slavishly following every single US diktat, this is what a REAL "client state" looks like. #Russia's protectorate in Damascus. https://t.co/rk2QZlkmyu

مقطع الفيديو الذي استشهد فيه الدبلوماسي الأمريكي السابق نشره معهد الشرق الأوسط لبحوث الإعلام، قائلا: "مظاهرات مؤيدة لروسيا في الجامعات السورية: تضامن مع روسيا ضد الإرهاب وحلف شمال الأطلسي".

وقال فيرنانديز في تعليق عل مقطع الفيديو: "بالنسبة لأولئك الذين ينتقدون الحلفاء الأمريكيين المهمين مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل لعدم اتباعهم كل إملاءات أمريكية، هذا ما تبدو عليه ’الدولة العميلة" بالحقيقية.. محمية روسيا بدمشق".

وفي سياق متصل، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا لـ"بلومبيرغ" تناول موقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وسط الأزمة الأوكرانية بمقال حمل عنوان "بوتين يجبر بايدن على إعادة التفكير في موقفه السعودي".