بعضها قد يأتي من دول عربية.. ضغوط على بايدن لنقل أسلحة سوفيتية إلى أوكرانيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا لـ"بلومبيرغ" تناول موقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وسط الأزمة الأوكرانية بمقال حمل عنوان "بوتين يجبر بايدن على إعادة التفكير في موقفه السعودي".

#بلومبيرج 🇺🇸 : قال ثلاثة أشخاص مطلعين أن #الولايات_المتحدة 🇺🇸 تحاول مع #السعودية 🇸🇦 ترتيب مكالمة بين #بايدن 🇺🇸 و #ولي_العهد 🇸🇦 لكن التوترات عميقة وقد يستغرق الأمر بعض الوقت والمؤكد أن إدارة بايدن تريد الإتصال في أقرب وقت قبل أن يتوجه الناخبون إلى انتخابات التجديد النصفي. https://t.co/SiyCOsor1x

وقالت بلومبيرغ في تقريرها: "المملكة العربية السعودية هي القوة الاقتصادية في الشرق الأوسط وعلى مدى سنوات تعتبر القوة السياسية شؤون المنطقة، فضلاً عن أنها القوة المهيمنة في أوبك + تحالف قوي بين مصدري النفط وروسيا".

🚨تحليل لشبكة بلومبيرغ الشرق الأوسط /@middleeast تقول "#حرب_بوتين على #أوكرانيا تجبر الرئيس الأميركي #بايدن على الاستدارة نحو #السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم .. 🚨لكن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غير مهتم للتجاوب معه." وهذا ما أكرره.. هناك أزمة ثقة حقيقية بيننا و أمريكا! https://t.co/zE1cbuQNKq

وأضافت: "جاء موقف الولايات المتحدة اللين بعد أشهر من الجهود التي بذلها بعض كبار مسؤولي الإدارة لإقناع الرئيس بأن تجاهل (محمد بن سلمان) وأكبر مصدر للنفط في العالم يعيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

بلومبرج : مُحاولات أمريكية حثيثة لترتيب مكالمة بين الرئيس بايدن وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأول مرة، لكن التوترات عميقة، والأمر يتطلّب وقتاً أطول. عجيبةٌ هي الدنيا في دورانها، أراد بايدن أن يجعلنا كسعوديين منبوذين، ويتسوّل الآن مُكالمة. ملاحظة : الصور من اختياري.. https://t.co/kFBWG6PS6X

وتابعت: "لكن أحد المسؤولين الأمريكيين وصف العدوان الروسي بأنه أحدث تغييرا في النموذج الذي تنظر به واشنطن إلى المملكة العربية السعودية.. المشكلة هي أن المملكة العربية السعودية قد غيرت وجهة نظرها تجاه الولايات المتحدة، خاصة في عهد بايدن، يُنظر إلى قرار الرئيس المبكر بتجاوز الأمير محمد والتعامل مع والده فقط على أنه إهانة شخصية - وهي إهانة لن تُغفر بين عشية وضحاها".

🔴 خبر : امريكا تحاول التنسيق لإجراء مكالمة بين الرئيس الامريكي بايدن وولي العهد الامير محمد بن سلمان تعليق : الملهم علامة فارقة في زماننا فالحمدلله من قبل ومن بعد ونسأل الله أن يعزه ويعز به دينه وأمته . https://t.co/B9KM9Zxzd8

وألقت بلومبيرغ الضوء على أنه "في مقابلة حديثة مع مجلة ذا اتلانتيك، عندما سئل (محمد بن سلمان) عما إذا كان بايدن قد أساء فهمه، أجاب ولي العهد ’ببساطة ، أنا لا أهتم‘".