موقف محمد بن سلمان و"المشكلة بتغيّر نظرة السعودية لأمريكا".. تقرير بلومبيرغ يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا لـ"بلومبيرغ" تناول موقف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وسط الأزمة الأوكرانية بمقال حمل عنوان "بوتين يجبر بايدن على إعادة التفكير في موقفه السعودي".

وقالت بلومبيرغ في تقريرها: "المملكة العربية السعودية هي القوة الاقتصادية في الشرق الأوسط وعلى مدى سنوات تعتبر القوة السياسية شؤون المنطقة، فضلاً عن أنها القوة المهيمنة في أوبك + تحالف قوي بين مصدري النفط وروسيا".

وأضافت: "جاء موقف الولايات المتحدة اللين بعد أشهر من الجهود التي بذلها بعض كبار مسؤولي الإدارة لإقناع الرئيس بأن تجاهل (محمد بن سلمان) وأكبر مصدر للنفط في العالم يعيق أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وتابعت: "لكن أحد المسؤولين الأمريكيين وصف العدوان الروسي بأنه أحدث تغييرا في النموذج الذي تنظر به واشنطن إلى المملكة العربية السعودية.. المشكلة هي أن المملكة العربية السعودية قد غيرت وجهة نظرها تجاه الولايات المتحدة، خاصة في عهد بايدن، يُنظر إلى قرار الرئيس المبكر بتجاوز الأمير محمد والتعامل مع والده فقط على أنه إهانة شخصية - وهي إهانة لن تُغفر بين عشية وضحاها".

وألقت بلومبيرغ الضوء على أنه "في مقابلة حديثة مع مجلة ذا اتلانتيك، عندما سئل (محمد بن سلمان) عما إذا كان بايدن قد أساء فهمه، أجاب ولي العهد ’ببساطة ، أنا لا أهتم‘".

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