فلكيا هذا تاريخ بدء شهر رمضان 2022 وفقا لمركز الفلك الدولي

بين انعدام الأمن الغذائي وانهيار الاقتصاد اللبناني.. رمضان هذا العام أصعب من أي وقت مضى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حدد مركز الفلك الدولي موعد بدء شهر رمضان 2022 بالحسابات الفلكية مؤكدا على أن ورؤية الهلال يوم الجمعة 1 إبريل/ نيسان غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي.

جاء ذلك في بيان للمركز قالت فيه: "حيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الجمعة، ونظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي وهو يوم السبت 02 إبريل، وستكون عدته فيها 30 يوما".

وتابع: "أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 03 إبريل، وستكون عدته في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما".

وأكد المركز على أن "رؤية الهلال يوم الجمعة 01 إبريل غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية، ورؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين. كما أن رؤية الهلال يومها باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة بصعوبة كبيرة في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط".