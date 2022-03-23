(CNN)-- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يؤدي إلى أزمة غذائية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تواجه الدول التي تعتمد على واردات القمح الأوكرانية والروسية نقصًا.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "أسعار الغذاء والوقود والأسمدة آخذة في الارتفاع وسلاسل التوريد تتعطل. كل هذا يصيب الأشد فقرًا ويزرع بذور عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات في جميع أنحاء العالم".

وأشار غوتيريش إلى مصر ولبنان وليبيا والصومال والسودان واليمن كدول تستورد ما لا يقل عن نصف قمحها من أوكرانيا أو روسيا.

تسبب هجوم روسيا على أوكرانيا بالفعل في ارتفاع أسعار القمح، مما زاد من التضخم في أسعار المواد الغذائية. كانت العقود الآجلة للقمح في بداية مارس عند أعلى مستوى لها منذ عام 2008.

تشكل روسيا وأوكرانيا معًا 14% من إجمالي إنتاج القمح العالمي و29٪ من إجمالي صادرات القمح.