وزير خارجية تركيا يغرد عن العلاقات مع السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إنه التقى بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد على هامش أعمال الاجتماع الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء، قال أوغلو، عبر حسابه على تويتر، إنه التقى بنظيره السعودي، وأضاف: "سنواصل العمل معا لتطوير علاقاتنا بشكل أكبر".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن وزير الخارجية السعودي التقى بنظيره التركي، وجرى خلال اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي".