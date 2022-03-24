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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خالد، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقال كتبه حمل عنوان "يجب على بايدن معاقبة المملكة العربية السعودية لدعمها روسيا".

خالد سعد الجبري يكتب مقالة عبر مجلة فورين بوليسي : أطالب إدارة بايدن بفرض عقوبات على السعودية لأنها رفضت زيادة إنتاج النفط . —— تعليق : إبن الجاسوس ..جاسوس https://t.co/EfLVB2VKeI

وقال الجبري في المقال الذي نشره على صحيفة فورين بوليسي: "يمكن للرياض أن تحدث فرقاً في أسواق النفط لكنها اختارت الوقوف إلى جانب زملائها المستبدين بدلاً من الولايات المتحدة".

وزعم الجبري أنه وفي الوقت "الذي تقف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها موحدين ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، تقف المملكة العربية السعودية إلى جانب روسيا، من خلال عدم إدانة الغزو علانية وتأكيد التزامها باتفاقية أوبك +، وكشفت الحكومة السعودية عن شروخ في شراكتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة".

هذا هو الفصل الإنقلابي القادم الذي يريد أن يقوده براثن الحرس القديم (الجبري) ضد ولي العهد بن سلمان تحريض لفرض عقوبات وفتح ملفات سخيفة وشق الصف عبر حملات إعلامية كاذبة قادمة التصدي لهذه الهجمة الإنقلابية اليسارية التأسلمية يحتاج الى المزيد من الضخ الإعلامي المضاد والتوعية الرقمية. https://t.co/RO6o1U18xs

وتابع الجبري زاعما أن "عدم رغبة السعودية في زيادة إنتاج النفط استجابة لطلب بايدن يمثل أحدث علامة على تغيير الولاءات"، على حد تعبيره.

ويذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح "موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

لم أستغرب تغريدة ومقالة الجبري "ربيب السحت" إبن الخائن ناهب الأموال العامة فهو ليس عدواً للنظام ومحمد سلمان كما يدعي بل عدواً لوطنه وأهل وطنه عندما طالب بمعاقبة وطن وأهله نكاية بأمير فذ كشف خيانة والده العميل الحرامي ونهبه للأموال العامة ..!! هؤلاء يبيعون شرفهم بدولار ..

وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد الأمير محمد بن سلمان "حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه"، وفقا للوكالة السعودية.

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول مقال الجبري، دون رد حتى كتابة هذا التقرير.