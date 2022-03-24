خالد الجبري يثير تفاعلا بمقال "على بايدن معاقبة السعودية لدعمها روسيا".. ونشطاء يردون

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
من هو سعد الجبري الذي تدخلت وزارة العدل الأمريكية في دعوى قضائية سعودية ضده؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار خالد، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقال كتبه حمل عنوان "يجب على بايدن معاقبة المملكة العربية السعودية لدعمها روسيا".

وقال الجبري في المقال الذي نشره على صحيفة فورين بوليسي: "يمكن للرياض أن تحدث فرقاً في أسواق النفط لكنها اختارت الوقوف إلى جانب زملائها المستبدين بدلاً من الولايات المتحدة".

وزعم الجبري أنه وفي الوقت "الذي تقف فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها موحدين ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، تقف المملكة العربية السعودية إلى جانب روسيا، من خلال عدم إدانة الغزو علانية وتأكيد التزامها باتفاقية أوبك +، وكشفت الحكومة السعودية عن شروخ في شراكتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة".

وتابع الجبري زاعما أن "عدم رغبة السعودية في زيادة إنتاج النفط استجابة لطلب بايدن يمثل أحدث علامة على تغيير الولاءات"، على حد تعبيره.

ويذكر أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وفيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، أوضح "موقف المملكة المعلن ودعمها للجهود التي تؤدي إلى حل سياسي يؤدي إلى إنهائها ويحقق الأمن والاستقرار، وأن المملكة على استعداد لبذل الجهود للوساطة بين كل الأطراف"، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وفيما يتعلق بتأثير أزمة أوكرانيا على أسواق الطاقة، جدد الأمير محمد بن سلمان "حرص المملكة على المحافظة على توازن أسواق البترول واستقرارها منوها بدور اتفاق أوبك بلس في ذلك وأهمية المحافظة عليه"، وفقا للوكالة السعودية.

وتواصلت CNN بالعربية مع السلطات السعودية للحصول على تعليق حول مقال الجبري، دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

قد يهمك أيضاً

مقابلة سعد الجبري.. إليكم ما قاله عن محمد بن سلمان والملك عبدالله بن عبدالعزيز

© 2022 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.